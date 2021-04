Wadephul: US-Truppenaufstockung mit höherem Wehretat honorieren

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, hat die vom US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Aussicht gestellte Aufstockung von US-Soldaten in Deutschland um 500 begrüßt.

"Das ist ein starkes Signal für das gemeinsame Bündnis und sollte uns motivieren, unseren Teil der Verteidigungslasten zu erhöhen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Wir müssen den Verteidigungsetat aufstocken und in der nächsten Legislaturperiode umsetzen, was wir zugesagt haben - nämlich zehn Prozent der NATO-Fähigkeiten zu stellen." Es zeige sich, "dass diese Biden-Administration eine neue Chance für den Westen ist". Und diese sollte man nutzen, so der CDU-Politiker.

Quelle: dts Nachrichtenagentur