Drei Tote und mehrere Verletzte bei Anschlag im Westjordanland

Im nördlichen Westjordanland sind am Montag mindestens drei israelische Zivilisten bei einem Anschlag getötet worden. Acht weitere Personen hätten Verletzungen erlitten, teilten das israelische Militär und Rettungsdienste mit.

Der Schussangriff auf einen Bus und zwei Autos ereignete sich in der palästinensischen Ortschaft Al-Funduq, die an einer Hauptverkehrsader liegt, die täglich von Tausenden israelischen und palästinensischen Autofahrern genutzt wird. Die Armee teilte mit, sie habe eine Fahndung nach mindestens zwei bewaffneten Palästinensern eingeleitet.



Diese sollen am Morgen das Feuer auf zwei israelische Autos und einen Bus eröffnet haben, die auf der Autobahn unterwegs waren, als sie das Dorf passierten, wie es in israelischen Medienberichten hieß. Zwei ältere Frauen, die sich in einem der Autos befanden, wurden am Tatort für tot erklärt, ebenso wie ein Mann mittleren Alters, der sich im zweiten Auto befand, das etwa 150 Meter entfernt war. Mindestens acht Personen in dem Bus wurden bei dem Anschlag verletzt, darunter der 63-jährige Fahrer. Zwei Frauen im Bus befanden sich in einem mittelschweren Zustand, und mindestens fünf weitere wurden leicht verletzt.



Die israelischen Streitkräfte teilten mit, dass sie eine große Anzahl von Soldaten sowie einen Hubschrauber der israelischen Luftwaffe zur Suche nach den Angreifern entsandt hätten. Die Armee erklärte, sie habe in der Nähe des Anschlagsortes Straßensperren errichtet und die Stadt Nablus sowie mehrere nahe gelegene Dörfer abgesperrt.

