Russland erweitert Liste unfreundlicher Staaten

Die russische Regierung hat Griechenland, Dänemark, Slowenien, Kroatien und die Slowakei auf die Liste der sogenannten unfreundlichen Staaten aufgenommen, teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Dokument wurde außerdem die Anzahl der Mitarbeiter festgelegt, die die Botschaften und Konsulate dieser Staaten in Russland einstellen können. Für Griechenland beläuft sich diese Zahl auf 34 Personen, für Dänemark auf 20, und für die Slowakei auf 16. Slowenien und Kroatien dürfen hingegen in ihren diplomatischen und konsularischen Vertretungen kein einheimisches Personal mehr beschäftigen.

Es hieß in der Pressemitteilung ferner: "Die von der Regierung genehmigte Liste ist nicht endgültig und kann angesichts der anhaltenden feindseligen Handlungen ausländischer Staaten gegen russische Auslandsvertretungen erweitert werden."

Vergangenen Mai waren bereits die USA und Tschechien auf die Liste gesetzt worden."

