Ärmelkanal-Überquerung: „Fliegender Mann“ aus Frankreich stürzt ins Wasser

Der Franzose Franky Zapata, der bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag Aufsehen erregte, hat mit seinem Flyboard den Ärmelkanal überqueren wollen. Allerdings erreichte er sein Ziel nicht und stürzte kurz nach dem Start ins Wasser, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter ist hierzu auf deren deutschen Webseite zu lesen: "Der 40 Jahre alte Weltmeister im Jet-Ski, Franky Zapata, hob am Donnerstag in Sangatte in der Nähe der französischen Küstenstadt Calais wie geplant ab. Der Mann sollte Medienberichten zufolge etwa 35 Kilometer mit seinem Flyboard zurücklegen. Circa acht Minuten nach dem Start sei der Mann jedoch beim Auftanken abgestürzt. Der Unfall ging glimpflich aus; der Franzose kam unverletzt davon.