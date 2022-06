Wladimir Putin sagt Teilnahme an G20-Gipfel in Indonesien zu

Trotz des massiven Drucks des Westens hat der Präsident Indonesiens Joko Widodo den russischen Staatschef Wladimir Putin eingeladen, am G20-Gipfel Mitte November auf Bali teilzunehmen. Der Kreml habe die Einladung bereits angenommen, wie der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, am Montag gegenüber RIA Nowosti bestätigte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Wir haben eine offizielle Einladung erhalten, was sehr wichtig mit Blick darauf ist, dass die Indonesier von den jeweiligen westlichen Ländern nach wie vor unter Druck gesetzt werden. Das alles wird natürlich Thema der Gespräche am 30. Juni sein. Aber unser Präsident hat eine Einladung erhalten, und wir haben sie positiv beantwortet und gesagt, dass wir an einer Teilnahme interessiert sind."

Ob der Kremlchef nach Indonesien persönlich anreisen oder per Video zugeschaltet werde, hänge von den Corona-Beschränkungen ab, die zum Zeitpunkt des Gipfels gelten werden, so Uschakow.

Laut dem Berater soll Widodo diesen Donnerstag zu Gesprächen mit Putin nach Moskau reisen. Davor plane das indonesische Staatsoberhaupt allerdings eine Stippvisite in Kiew. Von dem Treffen am 30. Juni erhoffe sich der Kreml einen konstruktiven und aufschlussreichen Dialog, erklärte Uschakow."

