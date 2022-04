Neue Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums zur Lage in der Ukraine

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, hat den Stand der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine zum Abend des 25. April beschrieben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte, dass hochpräzise Langstreckenwaffen Russlands sechs Umspannwerke in der Nähe der Bahnhöfe Krasnoje, Sdolbunow, Schmerinka, Bergitschew, Kowel und Korosten zerstört hätten, über die Lieferungen ausländischer Waffen und Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte im Donbass abgewickelt worden seien.

Darüber hinaus wurden 27 ukrainische Militäreinrichtungen von hochpräzisen Luftabwehrraketen getroffen. Dazu gehörten vier Kontrollpunkte, ein Munitionsdepot in der Nähe von Slowjansk in der Volksrepublik Donezk, das Hauptquartier der Terrorgruppe "Prawy Sektor" in Nowogrodowka sowie 16 Hochburgen und Orte, an denen Arbeitskräfte und militärische Ausrüstung konzentriert waren, so Konaschenkow.

Er fügte hinzu, dass die russische Luftwaffe im Laufe des Tages 82 ukrainische Militäreinrichtungen getroffen habe. Darunter sind vier Gefechtsstände, 76 Sammelpunkte für feindliches Personal und militärisches Gerät sowie zwei Treibstoffdepots.

Darüber hinaus schlugen die russischen Raketentruppen 15 Mal zu und trafen dabei die Abschussbasis des ukrainischen taktischen Raketensystems Totschka-U, drei Gefechtsstände, eine Artilleriebatterie und zehn Gebiete, in denen sich Arbeitskräfte und militärisches Gerät konzentrierten. Konaschenkow fügte hinzu, dass in den Bezirken Isjum, Donezk und Charkow bis zu 40 Personen und 17 gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte zerstört und vier Drohnen abgeschossen wurden."

Quelle: RT DE