"WEF-Pläne: Kontrolle über Wasser und Sauerstoff! - Wirtschaftseliten planen Geschäfte mit Atemluft und Wasser

Beim Sommer-Davos in Dalian schmiedeten die Finanzeliten des WEF Pläne, wie sie die Kontrolle über lebenswichtige Naturgüter wie Wasser und Atemluft erlangen können. Die Idee: Natürliche Ressourcen gehören in private Hände. Doch die Öffentlichkeit erhebt Anspruch auf diese Ressourcen. Das WEF möchte Wasser, Sauerstoff und Nahrungsmittel in die Bilanz aufnehmen und ihren Wert bestimmen. Darüber berichtete das Nachrichtenportal Slaynews am Freitag.

WEF-Gründer Klaus Schwab drängt auf globale Zusammenarbeit, um die Agenda der Globalisten durchzusetzen. Nur mit einer Reduzierung der Bevölkerungszahl und der Förderung von KI könne die Zukunft gestaltet werden. Die Geschäftsführerin des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Lindsay Hooper, betonte die Notwendigkeit, natürliche Ressourcen zu bewerten und in die Privatwirtschaft zu integrieren. Die WEF-Geschäftsführerin für Natur und Klima, Gim Huay Neo, sprach sich dafür aus, den Handel mit CO₂-Zertifikaten auf andere natürliche Ressourcen auszuweiten. G20-Ko-Vorsitzender Michael Sheren erklärte die Vorteile für die Wirtschaft und kündigte an, auch Derivate einzuführen. Ein Anführer der Amazonas-Gemeinschaft widersprach den Plänen und betonte den unschätzbaren Wert des Ökosystems. Dennoch will das WEF mit Kontrolle über Naturgüter wie Wasser und Sauerstoff seine Ziele vorantreiben. Die Kontrolle über lebensnotwendige Ressourcen steht auf der Agenda des WEF. Die Diskussion darüber, ob natürliche Ressourcen bewertet und besteuert werden sollen, ist in vollem Gange. Die Öffentlichkeit muss sich fragen, ob sie bereit ist, Wasser und Atemluft in die Hände von Finanzeliten zu legen." Quelle: ExtremNews / Slaynews