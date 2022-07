Xinhua News: BRICS-Medien veröffentlichen Aktionsplan zur weltweiten Entwicklungszusammenarbeit

Das Fünfte BRICS-Medienforum hat kürzlich den Aktionsplan des BRICS-Medienforums für den Zeitraum 2022-2023 veröffentlicht, der sich auf die weltweite Entwicklungszusammenarbeit konzentriert.

Huang Kunming, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des Zentralkomitees der KPCh, nahm am Freitag an dem Forum in Peking teil und hielt eine Rede.

Der chinesische Präsident Xi Jinping habe vor kurzem wichtige Reden über die Stärkung der BRICS-Zusammenarbeit und die Förderung der globalen Entwicklung gehalten, erklärte Huang. Diese Reden hätten zu einem neuen Entwurf für die BRICS-Zusammenarbeit und -Entwicklung geführt und neue Impulse gegeben.

Huang drängte auf Bemühungen, das Fundament der Solidarität zu festigen, die Verfolgung der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit zu fördern und mehr stabilisierende und positive Impulse für den gemeinsamen Aufbau einer Sicherheitsgemeinschaft für die Menschheit zu geben.

Er rief außerdem zu Bemühungen auf, eine Brücke der Freundschaft zu bauen, den BRICS-Geist der Offenheit, Inklusion und Win-Win-Zusammenarbeit weiterzutragen und die Zusammenarbeit der BRICS-Staaten zu stärken.

Die Welt befände sich in einer neuen Phase der Turbulenzen und des Wandels, und das Streben der internationalen Gemeinschaft nach Frieden und Entwicklung, Fairness und Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit sowie einer Zusammenarbeit, bei der beide Seiten gewinnen, sei umso wichtiger geworden, heißt es in dem auf dem Forum veröffentlichten Plan.

Der Aktionsplan betont, dass die BRICS-Länder den Dialog und die Zusammenarbeit mehr denn je benötigen, und fordert die Medienorganisationen der BRICS-Länder auf, ihre Rolle als Brücken wahrzunehmen, um starke Synergien zu schaffen, die eine hochwertige BRICS-Partnerschaft gewährleisten und den BRICS-Mechanismus in vollem Umfang stärken.

Indem Geschichten aus den BRICS-Staaten erzählt und Frieden und Entwicklung gefördert werden, hebt der Aktionsplan Themen wie Frieden, Wirtschaftswachstum, Solidarität gegen COVID-19, Ernährungssicherheit, Klimawandel und digitale Governance hervor. Wir planen gemeinsame Interviews, arbeiten gemeinsam an Sondereditionen, Websites und News-Feeds und setzen gemeinsame Produktionen für Sonderfilme und Live-Sendungen zu Trendthemen an verschiedenen Standorten um. Wir werden BRICS-Nachrichten-Kooperationsprojekte wie BRICS Influencer und BRICS Link starten, um das Kernthema Frieden und Entwicklung zu fördern und für positive Synergien zu sorgen, von denen die fünf Länder profitieren werden.

Zur Förderung der qualitativ hochwertigen Entwicklung des Forums heißt es im Aktionsplan, dass das BRICS-Medienforum die Erklärung des XIV. BRICS-Gipfels in Peking umsetzen und das internationale BRICS-Journalismus-Trainingsprogramm fortsetzen wird.

Das BRICS-Medienforum wurde 2015 vom Xinhua News Agency initiiert und gemeinsam mit großen Medien aus Brasilien, Russland, Indien und Südafrika umgesetzt.

Die diesjährige Veranstaltung war eine hochkarätige Mediendialog- und Austauschveranstaltung nach dem 14. BRICS-Gipfel. Fast 300 Vertreter von über 170 Medien und Institutionen aus 73 Ländern und Regionen nahmen daran teil.

Quelle: Xinhua News (ots)