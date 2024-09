Union kritisiert Spott-Posting von Baerbock-Ministerium gegen Trump

Unionspolitiker haben die Reaktion des Auswärtigen Amts auf Aussagen Donald Trumps zur Energiewende in Deutschland kritisiert. "Es handelt sich um den offiziellen Account des Auswärtigen Amtes, das ist ganz seltsame Diplomatie", sagte CDU-Politiker Norbert Röttgen dem "Spiegel". "Trump könnte der nächste Präsident der USA sein", fügte er hinzu.

Trump hatte im TV-Duell gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris am Dienstagabend Deutschland als Beispiel einer gescheiterten Energiewende aufgeführt. Auf die Aussagen hatte das Auswärtige Amt mit einem kritischen Post auf seinem englischsprachigen Account auf der Onlineplattform X reagiert: "Ob's gefällt oder nicht: Deutschlands Energiesystem ist voll einsatzfähig", schrieb das Ministerium. "Und wir schließen - und bauen nicht - Kohle- und Atomkraftwerke. Kohle wird bis spätestens 2038 vom Netz sein."



Zudem endete der Beitrag mit einer spöttischen Bemerkung: "PS: Wir essen auch keine Katzen und Hunde" - eine Anspielung auf Aussagen Trumps, wonach Migranten aus Haiti in den USA angeblich Haustiere essen würden.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, kritisierte ebenfalls das Auswärtige Amt für den Post: "So verlockend es auch erscheinen mag, nicht alles muss kommentiert werden. Zumal es fraglich ist, ob eine oberste Bundesbehörde wie das Auswärtige Amt einen Gag auf Kosten des eventuell nächsten Präsidenten unseres wichtigsten Verbündetet machen sollte", sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". "Ich persönlich finde, diesen Gag hätte sich das Amt sparen können", fügte er hinzu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur