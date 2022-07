Sacharowa nach Angriff auf russische Stadt: "Wir wissen, dass der Westen diese Angriffe koordiniert"

Heute äußerte sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums zu den ukrainischen Angriffen. Laut Maria Sacharowa wisse Russland genau, dass "diese Aktionen des Kiewer Regimes nicht nur von seinen westlichen Verbündeten koordiniert, sondern höchstwahrscheinlich auch von ihnen angestiftet werden". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nacht zu Sonntag sind aus der Ukraine Totschka-U-Raketen mit Streumunition in den russischen Luftraum eingedrungen. Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden sie zwar abgefangen, aber niedergehende Trümmer richteten verheerenden Schaden an Wohnhäusern an. Mindestens fünf Menschen sollen getötet worden sein. Russland betont, dass es keinerlei militärischen Ziele in der Stadt gab und die Angriffe gezielt auf Zivilisten gestartet wurden.

Laut Maria Sacharowa wisse Russland genau, dass "diese Aktionen des Kiewer Regimes nicht nur von seinen westlichen Verbündeten koordiniert, sondern höchstwahrscheinlich auch von ihnen angestiftet werden". Dies geschieht, so Sacharowa, um Russland zu Gegenschlägen zu provozieren, die der Westen propagandistisch ausschlachten könne.

Russland habe "bislang von solchen Schritten abgesehen", aber "diejenigen, die so handeln, sollten wissen, dass sie in große Schwierigkeiten geraten werden, wenn diese Provokationen weitergehen", warnte sie."

Quelle: RT DE