Die Europäische Union wird Estland Finanzhilfe in Höhe von 135 Millionen Euro für die Waffen bereitstellen, die das Land an die Ukraine geliefert hat. Das Geld soll für den Kauf neuer Waffen verwendet werden, erklärte der Kanzler des Verteidigungsministeriums Kusti Salm. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag hat die Europäische Kommission zusätzliche 500 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre in Aussicht gestellt, um gemeinsame Waffenkäufe auf dem europäischen Markt zu unterstützen, die durch die Lieferungen an die Ukraine erschöpft wurden. Dies kündigte Binnenmarktkommissar Thierry Breton an. Damit erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro.

Nach Angaben von Salm hat Tallin bisher Militärhilfe im Wert von insgesamt 250 Millionen Euro an Kiew geliefert. Er führte gegenüber dem staatlichen Rundfunk ERR aus:

"Die EU hat seit Beginn der Ereignisse in der Ukraine bereits fünf dieser 500-Millionen-Euro-Pakete bewilligt, und da Estland zu den Ersten gehörte, die umfangreiche Militärhilfe geleistet haben, werden wir 135 Millionen Euro von dort erhalten und unsere Bestände wieder aufstocken."

Der Politiker präzisierte: "Vielleicht werden daraus zusätzliche Panzerminen und Panzerabwehrraketen angeschafft."

Salm wies auch darauf hin, dass Estland zusätzliche Mittel aus den nächsten Hilfspaketen erhalten werde, die noch nicht an die EU-Staaten verteilt worden sind."

Quelle: RT DE