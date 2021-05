EU-Parlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP) fordert EU-Außenminister

Angesichts der eskalierenden Gewalt im Konflikt zwischen Israel und der Hamas fordert die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Nicola Beer einen Außenminister der Europäischen Union. "Die Europäische Union muss sich jetzt in der Außenpolitik wieder als echter Spieler und Mitgestalter aufstellen", erklärte die FDP-Politikerin am Rande des FDP-Parteitags im phoenix-Interview.

Beer unterstreicht "eine gemeinsame starke Stimme der europäischen Außenpolitik, dieser europäische Außenminister, der kann dann professionell in solchen Situationen reagieren und muss nicht auf wochenlange, nächtelange Abstimmungen warten."



Um den Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu beenden, plädiert Beer für eine Vermittlung durch die EU: "Meines Erachtens brauchen wir jetzt einen ehrlichen Makler für beide Seiten und das kann die Europäische Union leisten." Für Frieden in der Region sieht sie nur eine Lösung: "Die Israelis haben ein Selbstverteidigungsrecht, aber gleichzeitig werden wir Frieden dort nur schaffen, wenn wir für die Palästinenser auf der Basis einer Zweistaatenlösung einen Staat schaffen, in dem sie in Frieden leben können."

Quelle: PHOENIX (ots)