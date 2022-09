Great Reset: Habeck forderte am WEF-Gipfel 2020 “radikale Lösung”

Seit einigen Tagen geht in den sozialen Medien vom WEF-Gipfel im Jänner 2020 viral. Darin zeichnete der heutige Energie- und Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits heraus, wohin die Reise gehen könnte: In Richtung Total-Kollaps in Europa. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Habeck für “radikale Lösung” Der grüne deutsche Energie- & Wirtschaftsminister Robert Habeck plaudert in der kurzen Sequenz aus dem Nähkästchen über die Gespräche zwischen Politikern & Firmenchefs ob das Wirtschaftssystem “mit leichten Änderungen die Umkehr” schaffen kann – oder ob man es “komplett ändern” sollte, um “aus dem System heraus neue Wege zu beschreiten” . Er selbst stehe für eine “radikale Lösung”. Jaja, der Grėat Reśet ist nur eine Verschwørungstheorie und es ist nur „Unfähigkeit“ von Habeck und co., dass derzeit alles gegen die Wand gefahren wird. :)



Davos 2020:

pic.twitter.com/pesneU5Cyl — g█████0 (@LibertyGecko20) September 24, 2022 Weiteres Indiz für “Great Reset”-Planung Wertvoll ist das Zeitdokument auch deshalb, weil es nur Wochen vor Ausrufung der Corona-“Pandemie” entstand. Für viele Kritiker zeigen solche Mitschnitte, dass Schwab & Co. die verschiedenen Schritte des “Great Reset” von langer Hand geplant hätten. Auch den Umstand, dass die deutsche Wirtschaft – wohlgemerkt unter Habecks Ägide – aktuell abgewickelt wird, sehen sie wohl nicht zu Unrecht als weiteren Mosaikstein am Weg zum Umbau der Welt zugunsten globalistischer Eliten." Quelle: Wochenblick