Peking hat die Rolle der USA im Ukraine-Konflikt scharf kritisiert und den Westen aufgefordert, die Verbreitung von Falschinformationen über eine angebliche russische Invasion zu beenden. Diese schade allein dem ukrainischen Volk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Peking hat mit scharfen Worten die fortlaufende Beschwörung einer angeblichen russischen Invasion scharf kritisiert. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass Washingtons übertriebener Kriegsgefahr-Hype der ukrainischen Wirtschaft und der sozialen Stabilität des Landes einen Schlag versetzt habe. Der chinesische Diplomat erklärte:

"In den letzten Tagen hat die US-amerikanische Seite die Kriegsdrohung aufgebauscht und künstlich eine angespannte Atmosphäre geschaffen, die der Wirtschaft, der sozialen Stabilität und den Lebensbedingungen des ukrainischen Volkes ernsthaft geschadet und den Widerstand gegen die Fortsetzung der Verhandlungen und des Dialogs zwischen den betroffenen Parteien verstärkt hat."

Wang hoffe, dass der Westen "aufhören werde, solche falschen Informationen zu verbreiten, und mehr tun werde, um Frieden, gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern".

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag berichtete Verteidigungsminister Sergei Schoigu derweil über die Übungen der russischen Streitkräfte in verschiedenen Gewässern, im russischen zentralen Militärbezirk und in Belarus. Der oberste Militärbeamte teilte dem Präsidenten mit, dass einige der Übungen bereits "kurz vor dem Abschluss stehen und andere in naher Zukunft abgeschlossen werden". Später erklärte das Verteidigungsministerium, dass die russischen Truppen nach Beendigung der Übung zu ihren ständigen Militärstützpunkten zurückkehren würden. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Einheiten der südlichen und westlichen Militärbezirke bereits mit der Verladung der Ausrüstung für den Transport begonnen hätten und am Dienstag mit der Abreise beginnen würden.

Wie US-Präsident Joe Biden am Dienstag erklärte, würde die US-Führung es begrüßen, wenn Russland seine Truppen nach den Übungen zu ihren ständigen Stützpunkten zurückkehren ließe. Jedoch könne Washington noch nicht bestätigen, ob dies der Fall ist. Biden zufolge hat Russland "mehr als 150.000 Truppen" in der Nähe der ukrainischen Grenze stationiert. Die von den westlichen Staaten seit Wochen heraufbeschworene Invasion sei daher "nach wie vor gut möglich". Inzwischen haben sich jedoch bereits mehrere Ankündigungen westlicher Medien zum genauen Zeitpunkt des russischen Einmarschs als Fake News erwiesen, so zuletzt jene der britischen Zeitung Sun. Diese hatte den Zeitpunkt des Einfalls in die Ukraine auf Mittwochmorgen bestimmt.

In letzter Zeit wurden in der Ukraine und im Westen immer häufiger Behauptungen über eine angebliche russische "Invasion" in die Ukraine laut. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete solche Informationen als "leere und unbegründete" Eskalation der Spannungen und betonte, dass Russland für niemanden eine Bedrohung darstelle. Er schloss jedoch nicht aus, dass Provokationen geschürt werden, um solche Behauptungen zu rechtfertigen, und warnte, dass Versuche, den Konflikt im Südosten der Ukraine mit Gewalt zu lösen, schwerwiegende Folgen haben würden."

Quelle: RT DE