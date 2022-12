Mehr als 3.000 Studenten im Donbass demobilisiert

Nach Angaben des russischen Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulausbildung wurden in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk mehr als 3.000 Studenten demobilisiert. Dem stellvertretenden Minister Grigori Gurow zufolge hatte sich das Ministerium in der vorigen Woche mit Rektoren der Hochschulen getroffen und entsprechende Maßnahmen in diesem Zusammenhang besprochen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin angeordnet, alle Studierenden in den Volksrepubliken, die zum Wehrdienst einberufen worden waren, aus dem Militär zu entlassen." Quelle: RT DE