Einheiten der ukrainischen Armee haben die Industriezone am Kernkraftwerk Saporoschje beschossen. Dies teilte Wladimir Rogow, Mitglied des Hauptverwaltungsrates des russischen Gebietes Saporoschje, dem Sender Solowjow-Live mit. Er fügte hinzu, dass es noch zu früh sei, von Schäden und Opfern zu sprechen, da diesbezügliche Informationen noch nicht vorhanden seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das AKW Saporoschje befindet sich am linken Ufer des Dnjepr nahe Energodar. Gemessen an der Anzahl der Blöcke und der installierten Leistung ist es das größte Kernkraftwerk in Europa. Seit März steht die Anlage unter dem Schutz des russischen Militärs."

Quelle: RT DE