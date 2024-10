Scholz gratuliert Nato-Generalsekretär Rutte zum Amtsantritt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Amtsantritt gratuliert. "Das nordatlantische Bündnis ist seit über 75 Jahren Garant der europäisch-atlantischen Sicherheit", schrieb er am Dienstag an Rutte. "Ich bin mir sicher, dass das Bündnis unter Ihrer Führung diesen Weg erfolgreich fortsetzen wird und ich freue mich dabei auf unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Scholz sicherte Rutte seine persönliche und die Unterstützung der Bundesregierung zu. "Für die verantwortungsvollen Aufgaben im neuen Amt wünsche ich Ihnen Erfolg, Ausdauer und Kraft", so der Kanzler.



Scholz hob insbesondere die Bedeutung der Nato für die Reaktion auf den Ukrainekrieg hervor. "Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Friedens in Europa, er betrifft damit auch unsere eigene Sicherheit", so der Sozialdemokrat. "Die Geschlossenheit, mit der wir als Allianz darauf reagiert haben, wird auch in Zukunft der Garant für unsere gemeinsame Sicherheit sein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur