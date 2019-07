Nach Tank-Problemen Chaos am Flughafen Amsterdam

Am Flughafen Amsterdam-Schiphol sind am Mittwoch Zehntausende Fluggäste vorübergehend gestrandet. Rund 180 Flüge wurden abgesagt, weitere waren verspätet.

Am Abend lief das Tanksystem wieder an. 20.000 bis 30.000 Fluggäste seien von Verspätungen und Flugausfällen betroffen gewesen, viele mussten am Flughafen übernachten, hieß es. Dafür wurden Feldbetten bereitgestellt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur