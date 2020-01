Unionsfraktion will an Irak-Mission festhalten

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), hat ein Ende der Bundeswehrmission im Irak nach der der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA abgelehnt. "Es gibt keinen Grund, den Einsatz gegen den islamistischen IS-Terror zu beenden", sagte Wadephul der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Damit widersprach er einem Vorstoß der Grünen, die das sofortige Aussetzen der Mission angemahnt hatten. "Die Forderung bringt manches durcheinander: Auch iranische Kräfte und deren Verbündete kämpfen gegen IS", sagte Wadephul. Deutschland habe ein Interesse an der Stabilisierung der Region. "Die erreicht man nicht durch Rückzug und Wegschauen", so der CDU-Politiker.



Quelle: Rheinische Post (ots)