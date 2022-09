DVR: Zwei ukrainische Sabotagegruppen, die Terroranschläge planten, ausgelöscht

Zwei von der Ukraine entsandte Sabotage- und Aufklärungsgruppen, die Terroranschläge auf wichtige Einrichtungen verüben sollten, wurden in der Volksrepublik Donezk (DVR) ausgelöscht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte das Ministerium für Staatssicherheit der Republik am Samstag mit.



In der Erklärung hieß es laut TASS: "Im Zuge der operativen und ermittlungstechnischen Aktivitäten erhielt das Ministerium für Staatssicherheit der DVR Informationen über die Entsendung gegnerischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen in die Republik mit dem Ziel, Sabotage- und Terrorakte an kritischen Infrastruktureinrichtungen durchzuführen."

Quelle: RT DE