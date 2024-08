7 Tote nach Busunglück in den USA

Im US-Bundesstaat Mississippi hat sich am Samstag in der Nähe von Vicksburg ein schweres Busunglück ereignet, bei dem sieben Personen ums Leben gekommen sind. Unter den Verstorbenen sollen sich auch Kinder und Jugendliche befinden, berichtet CNN. Mindestens 37 weitere Passagiere seien verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Das Unglück ereignete sich demnach am frühen Samstagmittag auf der Interstate 20 in der Nähe der Ortschaft Bovina. Laut der Highway Patrol sei der Reisebus aus bisher ungeklärten Umständen umgekippt und eine Böschung hinuntergerutscht. Nach ihrem Eintreffen benötigten die Einsatzkräfte zwei Stunden, bis es ihnen gelang, alle Personen aus dem Fahrzeug zu bergen. Quelle: dts Nachrichtenagentur