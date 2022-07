Der erste stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, Sergei Kirijenko, hat sich im Rahmen seines Besuchs in der Region Charkow mit dem Leiter der provisorischen Regionalverwaltung des Gebiets, Witali Gantschew, getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das berichtete der Telegram-Kanal Харьков Z am Freitag. Zuvor hatte TASS berichtet, dass Kirijenko sich mit russischen Freiwilligen in der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkow getroffen habe.

Im Laufe des Treffens mit Gantschew wurde ein breites Spektrum an Themen erörtert. Kirijenko sprach über den Aufbau der zivilen Infrastruktur in der Region und die Unterstützung der Bevölkerung. Auch der Aufbau des Gesundheits- und Bildungssystems in der Region Charkow war Thema. (Video)

Auf dem von vielen Telegram-Kanälen geposteten Kurzvideo geht Kirijenko in Tarnuniform zusammen mit Gantschew in Richtung eines Dienstautos. Es ist der erste Besuch eines russischen Regierungsvertreters im Gebiet Charkow. Russland kontrolliert ein Drittel des Gebiets.

Am Samstag reiste Kirijenko in die Volksrepublik Donezk und besuchte dort ein Bergwerk. "

Quelle: RT DE