Lawrow: Russlands Handel mit China und Indien wächst trotz westlicher Sanktionen

Russlands Handel mit China und Indien nimmt trotz der westlichen Sanktionen gegen Russland dank einer wachsenden Zahl von Warenkategorien zu, so Außenminister Sergej Lawrow. "Unser Handel mit China hat in den letzten acht Monaten um ein Drittel zugenommen, der Handel mit Indien ist in den letzten sechs Monaten um 120 % gestiegen", sagte Lawrow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

