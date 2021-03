Stichwaffenangriff in Schweden: Nun Einzelheiten zum Täter

Der Mann, der verdächtigt wird, mehrere Menschen in der schwedischen Kleinstadt Vetlanda mit einer Stichwaffe angegriffen zu haben, ist laut der Zeitung „Aftonbladet“ ein 22-jähriger Afghane. In Schweden lebt er seit 2018.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Der junge Mann aus Afghanistan befindet sich in Polizeigewahrsam, gegen ihn wird ermittelt. Er soll am Mittwoch mehrere Menschen in Vetlanda mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben. Die schwedische Polizei ging zunächst von versuchtem Mord aus, stuft den Angriff inzwischen aber als mutmaßliche Terrortat ein, wie Medien berichten. Die Ermittler sprachen anfänglich von acht Verletzten, haben die Opferzahl mittlerweile jedoch nach unten korrigiert.



Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte die Polizei, die Lage in Vetlanda sei unter Kontrolle, Hinweise auf weitere Täter lägen nicht vor. Der 22-jährige Verdächtige sei den Behörden wegen kleiner Delikte bereits bekannt gewesen.



Schwedens Premierminister Stefan Löfven verurteilte die Tat und versprach eine Reaktion „mit der kollektiven Kraft der Gesellschaft“."

Quelle: SNA News (Deutschland)