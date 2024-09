Chodorkowski: Verhalten des Westens verlängert Putins Herrschaft

Der russische Oppositionelle und frühere Oligarch Michael Chodorkowski kritisiert den Umgang westlicher Regierungen mit Russland. Der Westen begehe "mehrere strategische Fehler" und verlängere damit Putins Zeit an der Macht, sagte er dem "Tagesspiegel".

"Der Westen muss sagen, dass er sich im Krieg mit den Entscheidungsträgern befindet", fordert der Gründer der oppositionellen "Open Russia Foundation", die in Russland verboten ist. Es sei falsch, Russland an sich zum Feind zu erklären und die russischen Entscheidungsträger mit der Bevölkerung gleichzusetzen.



Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Chodorkowski: "Hätte sich der Westen bei Ausbruch des umfassenden Kriegs im Februar 2022 so verhalten, wie er es jetzt tut, wäre der Krieg bereits vorbei."



Die Reaktion der russischen Bevölkerung auf die ukrainische Kursk-Offensive nennt der Regime-Kritiker "sehr interessant": Die Russen sähen die Offensive "nicht als den Angriff eines Feindes", sondern als "Naturkatastrophe". Die Menschen seien unglücklich darüber, wie die Regierung damit umgehe. Putins Umfragewerte sänken derzeit.

