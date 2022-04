Junge Alternative (JA) und New York Young Republicans (NYYR) beschließen Zusammenarbeit

Vertreter der Jungen Alternative für Deutschland und der New York Young Republicans haben im Rahmen einer Veranstaltung in New York City ein gemeinsames Memorandum über die künftige Zusammenarbeit der beiden Jugendorganisationen geschlossen. Unter anderem vereinbarten die JA und die NYYR den gegenseitigen Austausch zu fördern und gemeinsame Veranstaltungen für die Zukunft zu planen.

Tomasz Froelich, stellvertretender Bundesvorsitzender der JA und zuständig für Auslandskontakte, äußert sich hierzu wie folgt: „Die internationale Vernetzung mit patriotischen, rechtskonservativen und freiheitlichen Kräften ist für die Junge Alternative von großer Bedeutung. Das gilt auch für Kontakte in die USA. In der dortigen politischen Rechten gibt es interessante Tendenzen einer Abkehr vom aggressiven Neokonservatismus. Wir begrüßen das und freuen uns über eine intensivere Zusammenarbeit mit den US-Jungrepublikanern, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie wir. Wir sind weder Büttel Washingtons, noch Moskaus fünfte Kolonne, sondern vertreten in erster Linie deutsche Interessen.“ Gavin Wax, Sprecher der NYYR, betonte vor allem den hohen Wert, den beide Organisationen der freien Rede beimessen: „Zensur, Redeverbote und Begriffsumdeutungen haben längst in unseren Ländern Einzug gehalten und bedrohen unsere Demokratie. Wie unsere deutschen Freunde wehren wir uns gegen diesen Angriff auf das freie Wort. Wir freuen uns daher sehr, mit der JA einen neuen internationalen Partner im Kampf für die Freiheit gefunden zu haben.” Begleitet wurde die Veranstaltung unter anderem von einem kurzen Grußwort des EU-Abgeordneten Maximilian Krah (AfD/ID), der die jungen Politiker dazu aufforderte sich ein „starkes Wertegerüst zu erhalten, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein.” Quelle: AfD Deutschland