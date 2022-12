NATO-Generalsekretär: Ende des Konflikts bedeutet keine Rückkehr zu normalen Beziehungen zu Moskau

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erklärt, dass das Ende des Konflikts in der Ukraine nicht automatisch zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der Allianz und Moskau führen werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er hob am Mittwoch in einer Videokonferenz mit der Financial Times hervor:

"Wir müssen verstehen, dass das Ende dieses Krieges keine Rückkehr zu guten oder normalen Beziehungen zu Russland bedeutet. Wir müssen uns auf ein langfristig schwieriges Verhältnis zu Russland einstellen. Es bedeutet, in unsere Verteidigung zu investieren und die kollektive Abschreckung und Verteidigung der NATO zu stärken."

Stoltenberg behauptete, dass die NATO "jahrzehntelang versucht hat, eine konstruktive Beziehung zu Russland aufzubauen und einen sinnvollen Dialog zu führen, auch kurz vor dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine"."

Quelle: RT DE