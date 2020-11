Subventionsstreit: EU führt Zölle auf US-Produkte ein

Im Subventionsstreit um den US-Flugzeugbauer Boeing will die Europäische Union Strafzölle auf US-Importe erheben. Das kündigte EU- Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Montag an. Eine Verhandlungslösung ist demnach jedoch weiterhin möglich.

Die Welthandelsorganisation (WTO) hatte der EU zuletzt über 3,9 Milliarden US-Dollar an Sanktionen gegen die USA genehmigt. Im Kern geht es in dem Streit um Subventionen der USA für Boeing, die als unzulässig bewertet wurden. Zuvor hatte die WTO bereits EU-Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus als unzulässig eingestuft und den USA Strafzölle zugestanden. Quelle: dts Nachrichtenagentur