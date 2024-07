London: Über 30.000 russische Nationalgardisten in Ukraine

Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes sind derzeit über 30.000 Angehörige der russischen Nationalgarde in der Ukraine stationiert.

Davon dürften aber nur wenige Einheiten an der Front kämpfen, heißt es am Montag im täglichen Lagebericht aus London. Die wichtigste Kampfeinheit von Rosgwardija, die 116. Spezialbrigade, besteht nach Angaben der Briten höchstwahrscheinlich aus drei Truppenregimentern und hat Zugang zu Panzern, Schützenpanzern und Artillerie.



Seit Anfang 2024 habe die Nationalgarde zudem mit ziemlicher Sicherheit versucht, ihre Streitkräfte an der Front durch die Aufnahme russischer irregulärer Verbände zu verstärken, heißt es im Lagebericht weiter. Im Mai habe Rosgwardija das Wostok-Bataillon der "Donezker Volksrepublik" erfolgreich in seine Reihen integriert. Es sei derweil sehr wahrscheinlich, dass das erwartete Abkommen über die Unterstellung der Wagner-Kräfte unter das 1. Freiwilligenkorps von Rosgwardija im März gescheitert sei, so der Militärgeheimdienst.

Quelle: dts Nachrichtenagentur