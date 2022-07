BRICS: Immer mehr Länder streben Mitgliedschaft an – darunter enge US-Verbündete

Saudi-Arabien war einst einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Nahen Osten, und könnte schon bald an der Seite von Russland und China ein neues Mitglied der BRICS-Staaten sein. Auch die Türkei, Ägypten, Argentinien und weitere Länder haben bereits Interesse an einer Mitgliedschaft in der Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften bekundet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im vergangenen Jahr machten die fünf großen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika 41 Prozent der Weltbevölkerung sowie 24 Prozent des globalen BIP und 16 Prozent des Welthandels aus. Nicht wenige Analysten sind der Ansicht, dass die Expansion der BRICS-Staaten eine deutliche Verschiebung der Dynamik der Weltwirtschaft zur Folge haben dürfte." Quelle: RT DE