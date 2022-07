Medienberichte: Russland überholt Algerien bei Gaslieferungen nach Spanien

Weiter berichtet RT DE: "Die russischen Gasexporte nach Spanien erreichten im Juni 8,7 GWh und verdoppelten sich damit gegenüber Mai. Das entspricht etwa 24 Prozent des gesamten Gasbedarfs des südeuropäischen Landes. Auf Algerien entfallen 22 Prozent, wobei die Ausfuhren des afrikanischen Landes nach Spanien im Mai von 9 auf 7,7 GWh zurückgingen. Das ist nur noch halb so viel wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Vor diesem Hintergrund bleiben die USA der wichtigste Gaslieferant für Spanien, sie decken bis zu 30 Prozent des Bedarfs.

Bloomberg wies darauf hin, dass diese Zahlen mit den diplomatischen Spannungen zwischen Algerien und Spanien zusammenhängen. Diese gehen auf Äußerungen der Regierung in Madrid zurück, dass der spanische Staat eine marokkanische Initiative zur Beilegung der Streitigkeiten in der Westsahara unterstütze. Im März hatte Spaniens Premierminister Pedro Sanchez einen Brief an den marokkanischen König Mohammed VI. gerichtet. Darin betonte er, dass er die 2007 eingeleitete marokkanische Initiative mit dem Ziel der Autonomie der Sahara-Region für den ernsthaftesten, realistischsten und glaubwürdigsten Rahmen zur Lösung der strittigen Frage halte."

Quelle: RT DE