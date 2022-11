Microsoft unterstützt Ukraine weiterhin mit kostenloser Technologie

Der Hard- und Softwareentwickler Microsoft kündigte am Donnerstag an, Kiew zusätzliche Technologiehilfe in Höhe von fast 100 Millionen US-Dollar bereitzustellen. Somit erhöht sich die Gesamtunterstützung des Unternehmens für die Ukraine seit Februar auf mehr als 400 Millionen US-Dollar. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Präsident des Konzerns Brad Smith erklärte, dass diese Unterstützung es Regierungsbehörden und kritischen Infrastrukturanlagen in der Ukraine ermöglichen werde, ihre digitale Infrastruktur weiterhin zu betreiben. Des Weiteren werde Microsoft die Ukraine mit Cybersicherheitsschutz unterstützen." Quelle: RT DE