Historisch: Blue Wings 2020 - Israelische Luftwaffe übt erstmalig in Deutschland

Um 15:02 Uhr ist das letzte israelische Flugzeug auf dem NATO-Flugplatz beim Taktischen Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" in Nörvenich gelandet An Bord der Gulfstream G550 war der Israelische Air Chief Generalmajor Amikam Norkin. Der Inspekteur der Luftwaffe, General-leutnant Ingo Gerhartz, hat dabei die Willkommensformation für seinen israelischen Gast mit einem Eurofighter angeführt.

"On behalf of the German Air Force it is an honour for me to welcome the Israeli Air Force entering German airspace for the first time in history. My Israeli Friends, Amikam, now our Blue Wings fly side by side!", empfängt Gerhartz Norkin per Funk und setzt seinen Eurofighter neben die israelische Gulfstream, um sie nach Nörvenich zu eskortieren.

Es ist das erste Mal, dass die Israeli Air Force (IAF) gemeinsam mit der Deutschen Luftwaffe in Deutschland übt. Im Rahmen der bilateralen Übung "Blue Wings 2020" trainieren deutsche Eurofighter und israelische F-16 Seite an Seite gemeinsame Luftoperationen. In der zweiten Übungswoche nehmen die israelischen Partner an den mehrmals im Jahr stattfindenden Mul-tinational Air Group Days (MAG Days) teil.

Die Deutsche Luftwaffe hat bereits zweimal an der in Israel beheimateten multinationalen Übung "Blue Flag" teilgenommen - zuletzt im November 2019. Die Übung "Blue Wings" markiert einen weiteren Meilenstein in der immer engeren militärischen Zusammenarbeit bei-der Länder.

Mit einem gemeinsamen historischen Flug am Dienstag, 18.08.2020, über Fürstenfeldbruck zum Gedenken der Opfer des Olympiaattentates von 1972 und einer Kranzniederlegung in der KZ-Gedenkstätte Dachau spiegelt der Besuch auch die historische Dimension der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel wider.

Quelle: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe (ots)