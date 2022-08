Innerhalb eines Tages übergibt Russland humanitäre Hilfsgüter in drei Gebieten

Russland habe am 3. August humanitäre Hilfe in die DVR, nach Charkow und Cherson verteilt. Dabei seien den Menschen mehr als 141 Tonnen Hilfsgüter übergeben worden. Dies teilte der Leiter des russischen Hauptquartiers für die Koordinierung der humanitären Hilfe Generaloberst Michail Misinzew mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wörtlich hieß es:"Am 3. August 2022 werden in der Donezker Volksrepublik, in den Gebieten Charkow und Cherson drei humanitäre Aktionen durchgeführt, bei denen 141,3 Tonnen lebensnotwendiger Güter und Lebensmittel an die Bevölkerung übergeben werden."

Seit dem 2. März seien insgesamt fast 51.000 Tonnen humanitäre Hilfe in die Donbass-Republiken und in die Ukraine geliefert worden. Es seien 1.401 Aktionen durchgeführt worden, so der Generaloberst."

Quelle: RT DE