Im Zusammenhang mit der Situation um das Atomkraftwerk Saporoschje fordert China die Konfliktparteien in der Ukraine auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Dies erklärte der ständige Vertreter Chinas bei der UNO, Zhang Jun. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge ist die Krise noch nicht beendet. Er sagte: "Wir brauchen die betroffenen Parteien, um sich an einen Tisch zu setzen, zu verhandeln und eine Lösung zu finden."

UNO: IAEO-Vertreter haben AKW Saporoschje wegen Sicherheitsproblemen noch nicht besucht



Experten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA/IAEO) haben das AKW Saporoschje aufgrund verschiedener Probleme, u.a. im Zusammenhang mit der Sicherheit, noch nicht besucht, sagte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, bei einem Briefing.

"Dies ist ein äußerst ernstes Problem. Der Teufel steckt im Detail",

bemerkte er außerdem. Die Organisation einer Mission internationaler Beamter in ein Konfliktgebiet mit unklaren Fronten würde noch Zeit brauchen, so Dujarric.

Das Kernkraftwerk Saporoschje ist das nach Kapazität und Anzahl der Blöcke größte Kraftwerk in Europa. Ukrainische Truppen haben das Gelände der Anlage bereits mehrfach angegriffen. Seit dem 5. August hat der Beschuss zugenommen. In der Nacht zum 7. August griffen ukrainische Truppen mit Uragan-Mehrfachraketenwerfern an, wobei Granatsplitter und ein Raketentriebwerk etwa 400 Meter vom Kraftwerksblock entfernt niedergingen. Die beiden Blöcke sind nach dem Beschuss nicht mit voller Kapazität in Betrieb. Am Donnerstag schlugen drei ukrainische Geschosse in der Nähe eines Lagers für radioaktive Isotope ein.

Am Morgen des 11. August wehrten die Luftabwehrkräfte einen ukrainischen Angriff auf das Atomkraftwerk und die Stadt Energodar ab. Der Beschuss begann in der Nacht zuvor und dauerte auch in der Nacht an.

Angesichts des Vorgehens Kiews beantragte Moskau eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats."

Quelle: RT DE