Nach Gardasee: Migranten-Babygang-Terror in Lignano

In den frühen Morgenstunden des Sonntag ist es im Badeort Lignano zu einer brutalen Massenschlägerei gekommen, an der ca. 70 Personen beteiligt waren. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht von "OE24".

Weiter berichtet das Magazin: "(oe24) Dabei wurde ein 20-jähriger Albaner mit einen schweren Hirntrauma in die Intensivstation nach Udine ausgeflogen.

Auf dem Asphalt, am Morgen, immer noch die Blutflecken (siehe Storybild). Nach Feierabend, so der Betreiber der nahe gelegenen Bar, saßen viele junge Leute auf den Bänken und tranken. Mülltonnen, die von Gruppen betrunkener Jugendlicher zertrümmert werden, sind an Wochenenden an der Tagesordnung, fügt er hinzu.

Die Bürgermeisterin von Lignano, Laura Giorgi, nannte die (bereits auch schon am Gardasee) randalierenden Babygangs mit Migrationshintergrund als Verursacher: „Es gibt einige Babybanden, die am Wochenende aus dem Hinterland nach Lignano ziehen. Wir wollen die Ansiedlung dieser Gruppen eindämmen“.

Die Bürgermeisterin kündigt die Einberufung eines Komitees mit Vertretern der öffentlichen Ordnung an. (standard, rai)

Quelle: Unser Mitteleuropa