Comeback: Trumps Plattform „Truth Social” zum Download verfügbar

Das vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ins Leben gerufene soziale Netzwerk „Truth Social” ist seit spätem Sonntagabend im Vertrieb der App Stores zugänglich. Vom neuen Social-Media-Projekt erhofft sich der von mehreren Plattformen verbannte frühere US-Staatschef neue Möglichkeiten zur ungehinderten Meinungsäußerung. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Die Anwendung kann bereits zwar heruntergeladen, aber noch nicht genutzt werden: Die Nutzer werden „aufgrund einer massiven Nachfrage“ bei der Erstellung eines Kontos auf eine Warteliste gesetzt. „Wir lieben Sie und Sie sind nicht bloß eine weitere Nummer für uns“, hieß es in einer Benachrichtigung, die ein SNA-Korrespondent erhielt, nachdem er sich registriert hatte.

Zuvor hatte der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Devin Nunes gegenüber dem Sender Fox News mitgeteilt, dass das Netzwerk bis Ende März zumindest für die Nutzer in den Vereinigten Staaten völlig betriebsfähig sein soll. Nunes leitet das Medien- und Technologieunternehmen „Trump Media & Technology Group” (TMTG), das hinter der Anwendung steht.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters war die App war für Personen verfügbar, die während der Testphase zur deren Nutzung eingeladen worden waren.

Trumps Konten in den meisten sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook waren nach der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Im Oktober 2021 kündigte Trump die Einrichtung eines neuen Netzwerkes an, das zur Wiederherstellung der Redefreiheit in den Vereinigten Staaten beitragen solle.

Bislang ist es weder Twitter-Konkurrenten Gettr und Parler noch der Video-Plattform Rumble gelungen, die Popularität der etablierten Plattformen zu erreichen."

Quelle: SNA News (Deutschland)