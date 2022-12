Die Vereinigten Staaten zappeln wie "ein Aal in der Bratpfanne ", weil sie nicht bereit sind, das Thema der militärisch-biologischen Labore in der Ukraine zu diskutieren. Das erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er hob am Mittwoch während einer Rede auf dem Forum der Primakow-Lesungen hervor: "Ein großes Problem wurde durch die Einrichtung militärisch-biologischer Labore geschaffen, von denen es in der Ukraine Dutzende unter der Schirmherrschaft des Pentagons gibt. Jetzt winden die Amerikaner sich wie ein Aal in der Bratpfanne, sie wollen das Thema in keiner Weise diskutieren."

Zuvor hatte Generalleutnant Igor Kirillow, Chef der russischen Streitkräfte für den chemischen und biologischen Strahlenschutz, erklärt, in der Ukraine sei ein Netzwerk von mehr als 30 Bio-Laboren entstanden, das im Interesse des Pentagons arbeite. Ihm zufolge wurde alles, was für die Fortsetzung des militärisch-biologischen Programms der USA erforderlich ist, nach Beginn der russischen militärischen Sonderoperation aus der Ukraine abgezogen."

Quelle: RT DE