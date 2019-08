Juncker unterbricht Urlaub für dringende Operation

EU-Kommissionchef Jean-Claude Juncker hat seinen Urlaub aus medizinischen Gründen unterbrechen müssen. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die auf der Webseite der Behörde veröffentlicht wurde. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, musste seinen Urlaub in Österreich aus medizinischen Gründen verkürzen“, heißt es in der Mitteilung. „Er wurde zurück nach Luxemburg gebracht, wo er sich einer dringenden Cholezystektomie (operativer Entfernung der Gallenblase) unterziehen wird“.

Juncker steht seit 2014 an der Spitze der EU-Kommission. Die Amtszeit des früheren luxemburgischen Premierministers endet am 31. Oktober.

Die Gesundheit des 64-Jährigen war bereits in der Vergangenheit Thema. Beim Nato-Gipfel im Sommer 2018 schwankte er etwa bei einer Veranstaltung stark. Er leide unter Ischias-Beschwerden und habe an dem Tag Krämpfe in den Beinen gehabt, erklärte er dazu."

Quelle: Sputnik (Deutschland)