Ukraine lehnt Verfassungsänderung zum NATO-Beitrittsziel ab

Die Ukraine will das Ziel eines NATO-Beitritts nicht aus ihrer Verfassung streichen. Der Präsident des ukrainischen Parlaments (Werchowna Rada) Ruslan Stefantschuk sagte der Internetzeitung Ukrajinska Prawda in einem am Montag veröffentlichten Interview: "Änderungen der Verfassung sind kein Selbstzweck und werden es auch nicht werden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Was zum Militärbündnis NATO und zur EU in der Verfassung verankert sei, sei "unsere perspektivische Sicht auf die Zukunft", betonte er. Stefantschuk unterstrich zudem, dass die territoriale Unversehrtheit des Landes eine "rote Linie" sei. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte sich jüngst bereit gezeigt, über einen neutralen Status des Landes und Sicherheitsgarantien von Drittstaaten zu reden."

Quelle: RT DE