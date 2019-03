Russischer Nobelpreisträger Schores Alfjorow ist tot

Der russische Physiker und Nobelpreisträger Schores Alfjorow ist am heutigen Samstag im Alter von 88 Jahren in St. Petersburg verstorben. Dies teilte seine Frau gegenüber russischen Medien mit.

Neues zum Thema: Die Todursache war laut einem Vertreter der Sankt Petersburger Universität der Russischen Akademie der Wissenschaften eine akute kardiopulmonale Insuffizienz.

Alfjorow war im Forschungsbereich von Halbleiterlasern unter Verwendung von Heteroübergängen tätig und erhielt 2000 den Nobelpreis für die Entwicklung von Halbleiterheterostrukturen für Hochgeschwindigkeits- und Optoelektronik.

Zwischen den Jahren 1991 und 2017 war Alfjorow Vizepräsident der Russischen Akademie der Wissenschaften."

Quelle: Sputnik (Deutschland)