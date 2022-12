Albanien: Ex-Premierminister bei Anti-Regierungsdemonstration verprügelt

Der ehemalige albanische Ministerpräsident Sali Berisha wurde am Dienstag während einer Anti-Regierungsdemonstration in Tirana angegriffen. In einer Videoaufnahme ist eine Unbekannte zu sehen, die Berisha plötzlich ins Gesicht schlägt. Sein Personenschutz greift sofort ein und wirft den Aggressor zu Boden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Berisha ist der derzeitige Vorsitzende der Demokratischen Partei, der wichtigsten Mitte-Rechts-Oppositionskraft. Der von seiner eigenen Partei organisierte Protest fand anlässlich des EU-Westbalkan-Gipfels in Tirana statt. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Premierminister Edi Rama und vorgezogene Wahlen. Der Hintergrund des Angriffs ist noch unbekannt." Quelle: RT DE