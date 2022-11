Der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat mitgeteilt, dass das Gebiet Belgorod angesichts zahlreicher Angriffe der ukrainischen Streitkräfte eine Befestigungslinie an der Grenze zur Ukraine bildet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS sagte er: "Ich kann über die Errichtung einer Befestigungslinie in Belgorod sprechen, denn das ist für uns eine normale Praxis. Das Gebiet Belgorod hat immer an vorderster Front gestanden und die Interessen des russischen Staates verteidigt, und so wird es auch jetzt sein."

Der Gouverneur sagte, dass er keine weiteren Details offenlegen werde, um dem Gegner keine Informationen zu liefern."

Quelle: RT DE