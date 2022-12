Ukrainischer Kulturminister ruft Westen zum "Boykott" russischer Kunst auf

In einem Artikel in The Guardian hat der ukrainische Kulturminister Aleksander Tkatschenko den Westen zum "Boykott" russischer Kunst aufgerufen. Er bezeichnete dies als "einen wichtigen Schritt", da der Kreml "deutlich gemacht hat, dass Kultur eine Waffe ist". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Wir sprechen nicht von der Abschaffung Tschaikowskis, sondern von der Aussetzung der Aufführung seiner Werke." Gleichzeitig schlug der Minister vor, russische Opern, Theaterstücke und Literatur durch Werke ukrainischer Autoren zu ersetzen." Quelle: RT DE