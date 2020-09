SPD-Chef entsetzt über jüngste Trump-Äußerungen zu US-Wahlen

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat sich entsetzt über die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump zu seinem Verhalten im Falle einer Wahlniederlage gezeigt. "Der friedliche Machtwechsel zählt zu den Wesensmerkmalen der Demokratie. Dass der US-Präsident das in Frage stellt, lässt mich fassungslos zurück", sagte Walter-Borjans dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Und weiter: "Das Schlimme ist: Man ist noch nicht mal mehr überrascht", so Walter-Borjans. Er hoffe sehr, dass die US-Amerikaner die Kraft finden, das "Kapitel Donald Trump" mit zweifelsfreiem Ergebnis Geschichte werden zu lassen, fügte der Sozialdemokrat hinzu. Trump schürt seit Wochen Zweifel daran, dass bei der US-Präsidentenwahl am 3. November alles mit rechten Dingen zugehen werde. So behauptet der Amtsinhaber immer wieder, dass millionenfach an US-Bürger verschickte Wahlunterlagen die Gefahr von Wahlfälschung drastisch erhöhten, obwohl Experten und Wahlverantwortliche das bestreiten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur