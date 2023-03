Russischer Sicherheitsratschef: USA und ihre Vasallen nehmen de facto an Konflikt gegen Russland teil

Westliche Länder pumpen die Ukraine weiterhin mit Waffen voll, bilden Neonazis aus und helfen Kiew bei der Planung von Militäroperationen. Sie sind de facto bereits zu Teilnehmern am Konflikt gegen Russland geworden, sagte Nikolai Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, am Dienstag bei einem Treffen in Uljanowsk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "In dem Bestreben, Russland zu besiegen, pumpen die USA und ihre Vasallen das ukrainische Regime mit Waffen voll und sind faktisch bereits an dem Konflikt beteiligt. Sie rüsten das Kiewer Regime mit Waffen aus, versorgen es mit Geheimdienstinformationen, bilden Neonazis aus und helfen bei der Planung von Militäroperationen. Zudem betrachten sie erhebliche menschliche Verluste seitens der Ukrainer nicht als ihr Problem. Und die Feindseligkeiten finden nicht auf ihrem Territorium statt." Patruschew betonte, dass die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine spezielle Militäroperation durchzuführen, die Sicherheit Russlands gewährleisten und die nationalen Interessen habe schützen sollen. Die Befreiung der Ukraine vom Neonazismus werde eine wichtige Etappe bei der Schaffung einer multipolaren Welt, der Rückkehr zur Stabilität und der Stärkung der internationalen Sicherheit sein, betonte der Politiker." Quelle: RT DE