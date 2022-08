Russische Streitkräfte töten stellvertretenden Kommandeur der ukrainischen Armee

Dem Telegram-Kanal Wojenny Oswedomitel zufolge hat das russische Militär den stellvertretenden Kommandeur der Einsatzgruppe Nord der ukrainischen Armee getötet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies sei aus westlichen Medien bekannt geworden. Eine der Meldungen habe ein Foto enthalten mit der Überschrift: "Ukrainische Soldaten tragen den Leichnam des 41-jährigen Oberst Jaroslaw Nikolajewitsch Pistun während seines Begräbnisses in Butscha am 6. August". In den Todesanzeigen wurde keine Person mit diesem Nachnamen gefunden, aber der Vor- und Nachname ist der von Oberst Jaroslaw Pistun, stellvertretender Kommandeur der operativ-taktischen Truppengruppierung "Nord", Leiter der Gruppe für moralische und psychologische Unterstützung.

Das genaue Datum und der Ort seines Todes seien nicht bekannt, man geht jedoch von Ende Juli oder Anfang August aus."

Quelle: RT DE