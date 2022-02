Biden hält russischen Angriff weiterhin für möglich

US-Präsident Joe Biden hält eine russische Invasion in die Ukraine weiterhin für möglich. Dass russische Truppen entlang der ukrainischen Grenze abgezogen wurden, könne die USA bislang nicht bestätigen, sagte Biden am Dienstag in Washington.

"Von Beginn dieser Krise an war ich klar und konsequent: die Vereinigten Staaten sind vorbereitet, egal was passiert", teilte Biden mit. Auf die von Russland geäußerten Sicherheitsbedenken wolle er eingehen, etwa durch neu festgelegte Rüstungskontrollen.

Die USA seien bereit für Diplomatie, um Stabilität und Sicherheit in ganz Europa zu verbessern. "Und wir sind bereit, entschieden zu reagieren, falls Russland die Ukraine angreift", sagte Biden. Quelle: dts Nachrichtenagentur