Truppen der Donezker Volksmiliz und der russischen Armee rücken nach Angaben der Donezker Volksrepublik (DVR) auf die Stadt Slawjansk vor. Dies geht aus einer Nachricht hervor, die am Freitag auf dem Telegram-Kanal des Hauptquartiers der territorialen Verteidigung der Republik veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darin hieß es laut TASS:

"Seit dem 10. Juni haben Truppen der DVR und der LVR mit Feuerunterstützung durch die russischen Streitkräfte 235 Siedlungen auf dem Gebiet der Donezker Volksrepublik befreit und vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Darunter Tripolje, Wladimirowka, Stawka und Lipowoje. Fortschritte in Richtung Slawjansk sind im Gange."

Slawjansk ist eine Stadt im Norden der DVR. Sie steht seit 2014 unter der Kontrolle Kiews. Sie ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, Industriezentrum sowie ein Schlammbadeort. Vor Beginn der aktiven Kämpfe hatte die Stadt rund 107.000 Einwohner. Hier und im benachbarten Kramatorsk errichteten die ukrainischen Streitkräfte auf einer Gesamtfläche von mehr als 170 Quadratkilometern ein starkes, befestigtes Gebiet mit Vorräten an Waffen und Munition, Treib- und Schmierstoffen sowie Lebensmitteln. In dicht besiedelten Gebieten der Stadt haben die ukrainischen Kämpfer in Häusern schwere Waffen untergebracht und Schützenstände eingerichtet.

