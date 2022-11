Ukrainisches Außenministerium fordert Ausschluss Russlands aus G20

Das Außenministerium in Kiew hat erneut einen Ausschluss Russlands aus der G20 gefordert. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse vom Gipfeltreffen großer Industrie- und Schwellenländer Mitte November auf Bali in Indonesien ausgeladen werden. Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko, am Dienstag auf Twitter. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sprach weiter:"Putins Einladung zum Bali-Gipfel muss widerrufen und Russland aus der G20 ausgeschlossen werden." Auch der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij fordert den Ausschluss Russlands aus der G20." Quelle: RT DE